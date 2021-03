El davanter parroquial Roger Escamilla controla la pilota, davant del tècnic Oliver Ballabriga. Lluís Clotet El davanter parroquial Roger Escamilla controla la pilota, davant del tècnic Oliver Ballabriga.

Futbol. Tercera divisió

El San Cristóbal persegueix més punts de cara al futur

Sergi Estapé

27.03.2021 | 04:00

L'última jornada de la primera fase de la lliga de la Tercera Divisió pot servir per al San Cristóbal per sumar més punts de cara a la segona. Un cop confirmat que jugarà al grup dels classificats entre la tercera i la sisena posició, on hi haurà dues places de disputa que encara podrien lluitar per l'ascens a la Segona Divisió de la RFEF, al conjunt que dirigeix Oliver Ballabriga no li queda un altre repte en aquest darrer matx, que disputarà avui, a partir de les 17 hores, al camp del Vilafranca, segons a la taula classificatòria. Per aquest complicat compromís, l'entrenador dels parroquials no podrà disposar de Chechu, que ha dit adéu a la...