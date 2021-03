Més d'un segle de hockey als diaris

Jordi Guillem

27.03.2021

Els jugadors terrassencs de l'Ateneo Calasancio, antecedent del CD Terrassa, van ser els protagonistes de la primera ressenya sobre l'esport del hockey que es publicava en un diari. Va aparèixer el dia 29 de març de l'any 1911. Dilluns se celebraran 110 anys d'aquesta històrica fita per al món del hockey, per al periodisme i també per a la ciutat de Terrassa. La breu nota explicava que aquests pioners havien encarregat uns sticks a la casa Williams de París. Van arribar a Terrassa el 14 d'abril. Els àvids lectors d'aquells primers anys del segle passat desconeixien del tot què era allò del hockey. Amb prou feines acabava de néixer el futbol.

El primer partit de hockey jugat a Espanya va tenir lloc a Terrassa el 2 de juny de 1912

Davant l'Escola Industrial hi havia una esplanada on s'hi feia instrucció militar. Va ser allí, a l'anomenat camp del Maurí, a l'avinguda de Jacquard, entre Salmerón i Prat de la Riba, on es va jugar el 2 de juny de l'any 1912 el primer partit de hockey d'Espanya. El Lawn Hockey Club de Terrassa, format per exalumnes de les Escoles Pies, va perdre per 2 a 7 amb el RCD Español.