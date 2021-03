Jornada gens fàcil amb la necessitat de sumar punts Jornada gens fàcil amb la necessitat de sumar punts

Hockey. Divisió d'honor femenina

Jornada gens fàcil amb la necessitat de sumar punts

Sergi Estapé

27.03.2021 | 04:00

Els tres conjunts locals de la Divisió d'Honor femenina de hockey afronten la recta final de la fase regular de la Lliga amb enfrontaments que poden ser força complicats. CD Terrassa i Club Egara juguen a casa de dos equips de la part baixa de la classificació, l'RS Tenis i la Real Sociedad, respectivament, mentre que l'Atlètic, possiblement el més necessitat de tots tres, a causa de la seva urgent lluita per fugir de les places de descens, ho farà al camp del cuer, el Jolaseta, que només ha sumat un punt fins ara. Les de Can Salas, que viatjaran a Getxo amb totes les jugadores disponibles, necessiten guanyar a les últimes per sumar tres punts que serveixin per seguir aspirant a la...