Durán guanya els 800 lliure

27.03.2021 | 04:00

El CN Terrassa ha aconseguit quatre medalles (una d'or, dues de plata i una de bronze) en la tercera jornada del Campionat d'Espanya Open absolut i júnior d'hivern en piscina de 50 metres que s'està celebrant a les instal·lacions de Can Llong del CN Sabadell. Miguel Durán ha brillat en proclamar-se campió dels 800 metres lliure amb un temps de 8'01"95, fita que el classifica per al Campionat d'Europa que tindrà lloc a Budapest del 17 al 23 de maig. Guillem Pujol (CN Mataró) s'ha penjat la plata amb una marca de 8'03"22, just per davant de Ferran Julià (CE Mediterrani), bronze amb 8'03"51. Enrique Prats ha estat sisè en 100 braça amb 1'03"64,...