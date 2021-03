Joan Herrera, a l'esquerra, amb altres companys. Alberto Tallón Joan Herrera, a l'esquerra, amb altres companys.

Eleccions a la presidència del CN Terrassa

Desestimat el recurs de la precandidatura d'Herrera

J. Guillem

27.03.2021 | 04:00

Una setmana després que es fes pública la invalidació de la candidatura "L'hora del canvi", encapçalada per Joan Herrera, la junta electoral del Club Natació Terrassa ha denegat les al·legacions presentades per Herrera. La junta electoral manté la seva interpretació dels estatuts del club i no dona validesa a la candidatura d'Herrera per un defecte de forma consistent a la no atribució d'una persona concreta en el càrrec de vicepresident. També van comunicar a la precandidatura que hi havia d'altres "defectes", com ara que el nom del candidat era "Juan" i no "Joan" o que en algun cas faltava incloure el segon cognom o el...