Pau Delgado, iniciant una acció ofensiva del CN Terrassa. Lluís Clotet Pau Delgado, iniciant una acció ofensiva del CN Terrassa.

El CN Terrassa rep el Tàrrega

27.03.2021 | 04:00

El pavelló del CN Terrassa acollirà avui el partit corresponent a la quarta jornada del Campionat d'Espanya de Primera Divisió Masculina. El conjunt que entrena Vicente Gómez rebrà demà a les 19.15 hores el CN Tàrrega i buscarà la seva segona victòria de la temporada. Els terrassencs van estrenar-se guanyant per 61 a 57 al Castellbisbal, però a la segona jornada va perdre per 78 a 60 a la pista del Navàs. Després de descansar a la tercera jornada per exigències del calendari, els homes de Gómez confien a sumar el que seria el seu segon triomf consecutiu al seu nou pavelló. Els egarencs parteixen com a favorits davant d'un rival que...