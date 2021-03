Plànol amb les incidències que provocarà el pas de la prova ciclista demà per la ciutat de Terrassa. Plànol amb les incidències que provocarà el pas de la prova ciclista demà per la ciutat de Terrassa.

La Volta passarà demà per la variant de l'N-150

26.03.2021 | 04:00

A primera hora de la tarda de demà, l'edició del Centenari de la Volta Ciclista a Catalunya passarà per Terrassa. Serà durant la penúltima etapa de la ronda catalana, que enllaça les poblacions de Tarragona i Mataró. Els ciclistes passaran per Terrassa al quilòmetre 113 d'una etapa que en té 184. Arribaran d'Ullastrell per la BV-1203 i es desviaran per la carretera de Martorell. En aquest punt enllaçaran amb la variant de la Nacional 150, on seguiran cap a Castellar del Vallès. Amb motiu del pas del pilot, l'Ajuntament ha previst talls de trànsit entre les 15 i les 16.30 hores. Es tallarà l'accés a la carretera de Martorell, a...