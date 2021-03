Hockey

26.03.2021 | 04:00

El Club Egara ja te data per disputar el partit suspès de la divuitena jornada. Els homes de Ramon Sala no van poder visitar el passat cap de setmana el Tenis de Santander, ja que diversos jugadors es trobaven en quarantena per un cas de coronavirus. La Federació ha fixat el partit per al divendres 9 d'abril a les 18.30 hores, just un dia abans que l'Egara rebi a l'Atlètic en el derbi terrassenc de la vintena jornada, previst per al dissabte 10 d'abril a les 15 hores.