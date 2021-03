La junta electoral desestima el recurs de la candidatura de Joan Herrera

Entitats. Eleccions a la presidència del CN Terrassa

Jordi Guillem

26.03.2021 | 11:14

Una setmana després que es fes pública la invalidació de la candidatura "L'hora del canvi", encapçalada per Joan Herrera, la junta electoral del Club Natació Terrassa ha denegat les al.legacions presentades per Herrera. La junta electoral manté la seva interpretació dels estatuts del club i no dóna validesa a la candidatura d'Herrera per un defecte de forma consistent a la no atribució d'una persona concreta als càrrecs de president, vicepresident, secretari i tresorer.

Aquesta resolució deixa definitivament tancat el procés electoral a l'entitat. La junta encapçalada per Jordi Martín seguirà governant l'entitat com fins ara i haurà de convocar, abans del novembre, altre cop unes eleccions, a les que previsiblement Herrera tornarà a concórrer.