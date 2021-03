El Jabac organitza un campus de Setmana Santa

Futbol

26.03.2021 | 04:00

Entre el proper dilluns 29 de març i el dijous 1 d'abril, les instal·lacions de Les Palmeres acolliran el Campus de Setmana Santa que organitza la Unió de Futbol Base Jabac i Terrassa. El campus està dirigit a nens i nenes nascuts entre els anys 2006 i 2016, és a dir, que tenen entre 5 i 15 anys aproximadament. Les inscripcions es poden dur a terme a les oficines del club a Can Jofresa, entre les 16 i les 20 hores. Per a tots aquells pares que hi estiguin interessats, el club terrassenc ofereix també un servei complementari d'acollida gratuit a partir de les 8.30, que s'allargarà fins a les 13.30 hores.