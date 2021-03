Els futbolistes del Terrassa FC, sortint al terreny de joc al camp de l'Europa. Alberto Tallón Els futbolistes del Terrassa FC, sortint al terreny de joc al camp de l'Europa.

La Covid ha obligat a suspendre tres partits de la darrera jornada

Jordi Guillem

26.03.2021 | 04:00

El Terrassa FC haurà d'esperar fins al cap de setmana del 10 i 11 d'abril per disputar la fase d'ascens del grup cinquè de Tercera, d'on sortiran les dues places d'ascens a la Segona Divisió de la Real Federación Española de Futbol, una categoria de nova creació que esdevindrà la quarta en importància del futbol espanyol. Els homes de Juanjo García estan ja matemàticament classificats per disputar aquesta segona fase com a segons o tercers del subgrup "A", però no podran debutar a la segona fase (de sis jornades) fins d'aquí a quinze dies. El motiu que la segona fase no pugui començar abans és la suspensió de tres dels cinc...