Natació. Campionat d'Espanya Open absolut i júnior d'Hivern en piscina de 50 metres

El CN Terrassa s'endú quatre medalles en la segona jornada

Redacció

26.03.2021 | 04:00

El Club Natació Terrassa ha assolit un botí de quatre medalles (dues d'or i dues de plata) en la segona jornada del vint-i-unè Campionat d'Espanya Open Absolut i del trenta-setè Campionat d'Espanya Júnior d'Hivern en piscina de 50 metres que s'està celebrant a les instal·lacions de Can Llong del Club Natació Sabadell. La competició aplega un total de 503 participants de 136 clubs diferents i, com a clau d'accés per a les cites internacionals de la temporada, reuneix el bo i millor de la natació estatal. Mario Mollà ha estat el gran protagonista de la delegació local en aquesta segona jornada competitiva. Ha acumulat tres dels quatre podis de la...