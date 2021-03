Sergio López, donant instruccions als seus jugadors. Nebridi Aróztegui Sergio López, donant instruccions als seus jugadors.

El Can Trias no podrà pujar

26.03.2021 | 04:00

La Segona Catalana era l'única categoria que no havia començat a competir després que el Procicat permetés la represa de la competició i la Federació Catalana la refrendés. Als equips d'aquesta categoria, entre els què figura el Can Trias que entrena Sergio López, ja se'ls va comunicar el passat 8 de març que no podrien tornar a jugar com s'ha fet a Primera, Tercera o Quarta Catalana. El motiu, que la majoria de clubs no van compartir, era la manca de dates disponibles per als partits previstos, de conformitat amb la disposició addicional tercera del reglament general. Un cop recollides les opinions dels clubs de la categoria, que reclamaven que es...