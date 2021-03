Waterpolo

25.03.2021 | 04:00

Els waterpolistes del Club Natació Terrassa Gerard Vaghi, Alan Batlle i María Manso han estat convocats amb la selecció catalana infantil per tal de participar en el Campionat d'Espanya per Federacions Territorials que se celebrarà al Centro M-86 de Madrid entre el dilluns i el dimecres de la setmana vinent. Tant el combinat català masculí com el femení estan formats per catorze integrants.