Natació. Campionat d'Espanya

Melani Costa es penja el bronze als 100 lliure

Redacció

25.03.2021 | 04:00

Les instal·lacions del CN Terrassa a Can Llong van acollir ahir la primera jornada del Campionat d'Espanya Open absolut de natació, així com el Campionat d'Espanya júnior, que finalitzarà diumenge. Hi prenen part 503 participants de 136 clubs. La delegació del CN Terrassa està integrada per divuit nedadors. L'única medalla aconseguida per la delegació del CN Terrassa en categoria absoluta ha estat el bronze de la mallorquina Melani Costa a la prova dels 100 metres lliures, que ha finalitzat amb un registre de 56"81. La guanyadora ha estat la nedadora del CN Sant Andreu Lidón Muñoz, amb un temps de 55"33. La medalla de plata ha estat per a la seva...