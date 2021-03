L'Atlètic femení podria salvar-se en funció del filial

Hockey

25.03.2021 | 04:00

La Federació Espanyola de hockey ha fet públic un comunicat en el qual especifica quins són els equips filials o vinculats que podran aspirar a l'ascens en funció dels descensos o promocions dels respectius primers equips. L'únic equip egarenc que es podria veure afavorit per aquesta circumstància és l'Atlètic femení. El primer equip és ara en zona de descens directe i el segon opta a pujar com a primer de Primera Divisió femenina o promocionar com a segon. Si el primer equip baixés però el segon pugés, el primer es mantindria. I el segon podria promocionar tot i ser equip vinculat si el primer baixés.