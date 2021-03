Club Egara i CD Terrassa esgoten les seves opcions de títol. Lluís Clotet Club Egara i CD Terrassa esgoten les seves opcions de títol.

Hockey. Divisió d'honor femenina

La "final four" es va allunyant per als equips femenins

25.03.2021 | 04:00

Club de Campo-Polo i Júnior-San Pablo Valdeluz serien avui en dia les semifinals de la "final four" de la lliga de Divisió d'Honor femenina que es jugaran el dissabte dia 1 de maig a Can Salas. A diferència de temporades precedents, cap dels tres equips terrassencs sembla tenir opcions de "colar-se" entre els quatre millors d'una competició femenina monopolitzada pel Club de Campo madrileny amb el permís del Júnior, l'únic equip que sembla capaç de plantar-li cara. Amb l'Atlètic en zona de descens, els dos únics equips que mantenen vives les seves esperances d'acabar entre els quatre primers i ser a la "final four" són el Club Egara...