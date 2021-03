El seleccionador femení Jordi Alastrue buscarà reeditar l'or de 2019. El seleccionador femení Jordi Alastrue buscarà reeditar l'or de 2019.

Hockey. Campionats d'Europa sub-21 de Wavre 2022

Espanya coneix els seus rivals

25.03.2021 | 04:00

La ciutat belga de Wavre, al costat de Brussel·les, acollirà entre els dies 24 i 30 de juliol de l'any 2022 els Campionats d'Europa sub-21, en els quals hi prendran part les seleccions espanyoles masculina i femenina. La selecció femenina, dirigida per Jordi Alastrue, defensarà a terres belgues el seu primer títol continental, que va aconseguir l'any 2019 a València en imposar-se per 4 a 3 als "shoot-outs" en una final on va empatar a un gol amb els Països Baixos gràcies a una diana a 40 segons pel final de la jugadora del CD Terrassa Estel Forte. La llavors companya seva al conjunt de Les Pedritxes Júlia Strappato va rebre el reconeixement de millor jugadora del...