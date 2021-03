A la dreta, la parella del Club Natació Terrassa formada per Xavi Dalmases i Albert Domínguez. A la dreta, la parella del Club Natació Terrassa formada per Xavi Dalmases i Albert Domínguez.

Dalmases i Domínguez, campions de Catalunya

25.03.2021 | 04:00

Els jugadors del Club Natació Terrassa Xavi Dalmases i Albert Domínguez van proclamar-se campions absoluts de Catalunya de frontennis en la modalitat olímpica per parelles en la fase final de la competició celebrada a les instal·lacions de Bac de Roda de Barcelona. La dupla egarenca va imposar-se en la gran final a la parella del Club Frontennis Igualada formada per Marc Esteve i Adrià Cano per un resultat de 15 a 12 i 15 a 11. Abans, en semifinals, Dalmases i Domínguez ja s'havien desfet de la dupla del Club Frontennis Abrera integrada per José Juan Cuesta i Sergi Solanas, en aquest cas en tres sets, per uns resultats de 15 a 9, 11 a 15 i 10 a 7. El club terrassenc va comptar amb...