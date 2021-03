El CN Mataró, complicadíssim rival del CN Terrassa a la Copa de la Reina

Waterpolo. XXV Copa de la Reina

25.03.2021 | 13:54

No ha tingut gens de sort el CN Terrassa en el sorteig dels quarts de final de la Copa de la Reina de waterpolo, que es disputarà entre el divendres 9 i el diumenge 11 d'abril a la piscina Pere Serrat, del CN Sant Andreu. El conjunt terrassenc, vigent subcampió, s'enfrontarà al potentíssum Centre Natació Mataró, vigent campió de lliga. El partit obrirà la jornada de quarts de final a les 11 hores. Si dona la sorpresa, el conjunt que entrena Xavi Pérez jugarà dissabte també a les 11 amb el guanyador del duel entre el CN Rubí i el CE Mediterrani. Per l'altra banda del quadre, el CN Sabadell tindrà com a rival el CN Sant Feliu. El quart emparellament és un CN Catalunya-CN Sant Andreu. La final es jugarà el diumenge 11 d'abril a les 14 hores. Igual que a la Copa del Rei que va acollir també fa un parell de setmanes el CN Sant Andreu, els vuit equips participants són catalans.