Valuós triomf del Terrassa FC a Mallorca

Futbol. Primera nacional femenina

Valuós triomf del Terrassa FC a Mallorca

24.03.2021 | 04:00

Segona victòria consecutiva del Terrassa FC, que es va imposar per un valuós marcador d'1 gol a 3 al camp del Son Sardina balear, quart classificat. Les terrassenques continuen amb la seva bona ratxa i se segueixen allunyant de les posicions de descens, tot i que estan encara a cinc punts de distància de la zona tranquil·la de la classificació. Es tracta del segon triomf fora de casa per al conjunt de Joan Bacardit, que va fer un gran partit i va superar sense problemes al conjunt balear tot i l'expulsió de Lozano al 50. Un gol per a emmarcarEl més destacat del partit va ser el tercer gol del Terrassa, el que va tancar el partit al minut 90. Va ser un autèntic golàs: Judit...