Els conjunts catalans sub-16 van aconseguir un or i una plata a la competició celebrada a Les Pedritxes. Els conjunts catalans sub-16 van aconseguir un or i una plata a la competició celebrada a Les Pedritxes.

Hockey. Camionat d'Espanya autonòmic sub 16

La selecció catalana masculina es proclama campiona a casa

Jordi Guillem

24.03.2021 | 04:00

Les dues seleccions catalanes sub-16 van disputar les seves respectives finals, amb sort diversa, al Campionat d'Espanya autonòmic de la categoria que va tenir lloc a les instal·lacions de Les Pedritxes. El combinat masculí que entrena el terrassenc Oriol Freixa, amb 7 terrassencs entre els convocats, es va proclamar campió després de golejar per 4 a 0 a la gran final a la selecció de la Comunitat Valenciana. Per la seva banda, la selecció femenina, dirigida per la també egarenca Sílvia Bonastre, va empatar a un a la final amb Madrid, però va caure per 3 a 2 a la tanda de "shoot-outs". Deu egarenques formen part de l'equip. La selecció catalana...