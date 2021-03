Un total de divuit nedadors terrassencs es llençarà a l'aigua des d'avui a la piscina de Can Llong. Un total de divuit nedadors terrassencs es llençarà a l'aigua des d'avui a la piscina de Can Llong.

Natació. Campionat d'Espanya

L'elit de la natació

Redacció

24.03.2021 | 04:00

Divuit nedadors del CN Terrassa prendran part entre avui i diumenge en el Campionat d'Espanya Open Absolut i en el Campionat d'Espanya Júnior d'Hivern en piscina de 50 metres que tindrà lloc a les instal·lacions de Can Llong del CN Sabadell. La competició aplegarà 503 participants de 136 clubs i, com a clau d'accés per a les cites internacionals de la temporada, aplegarà el bo i millor de la natació estatal. En el calendari d'enguany, sobresurten els Jocs Olímpics de Tòquio de finals de juliol. Abans, però, el mes de maig, es disputarà el Campionat d'Europa a Budapest. Les altres dues competicions internacionals programades són el Campionat d'Europa...