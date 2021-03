Lucas Viña, al centre, en una ocasió davant l'oposició d'Álex Alba i el porter Segovia. Nebridi Aróztegui Lucas Viña, al centre, en una ocasió davant l'oposició d'Álex Alba i el porter Segovia.

Futbol. Tercera divisió

El Terrassa FC va fer els deures

Sergi Estapé

23.03.2021 | 04:00

Un únic gol d'Àlex Fernández va ser suficient per a la victòria del Terrassa FC a l'Olímpic davant de la Montañesa, últim classificat del grup. Els de Juanjo García, amb aquest resultat, es van assegurar definitivament la tercera plaça i el dret a disputar la segona fase en el grup dels millors. Els egarencs van crear moltes oportunitats per obtenir un resultat més ampli, però els hi va faltar encert davant un rival molt conservador i que, a més, es va quedar amb deu abans de la mitja part. Els primers 45 minuts van ser de clar domini local, amb xuts llunyans per part d'Albert López i Josu. Els visitants, però, van disposar d'una bona...