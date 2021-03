Maria Gestí, al centre de la imatge, en una jugada d'atac. Alberto Tallón Maria Gestí, al centre de la imatge, en una jugada d'atac.

Hockey. Divisió d'honor femenina

Sense gols en un partit de domini infructuós

Redacció

23.03.2021 | 04:00

Atlètic i Real Sociedad van igualar sense gols en un partit important pels dos equips de cara a la lluita per fugir del descens de categoria. Les de Can Salas van portar més la iniciativa del joc contra un rival molt fort físicament, encara que, com en altres partits, els hi va mancar resolució dins de l'àrea contrària, en les poques oportunitats de què van disposar. L'Atlètic va intentar tenir la bola i evitar els contraatacs de les guipuscoanes. En el primer quart, el joc va ser una mica més igualat, però, a les locals, els hi va faltar crear més oportunitats clares per avançar-se en el marcador. El joc transcorria molt en el centre del camp, amb dos...