Les locals Aina Villoro i Arola Ycart, en una acció del partit. Lluís Clotet Les locals Aina Villoro i Arola Ycart, en una acció del partit.

Hockey. Divisió d'honor femenina

El poc encert promou l'empat

23.03.2021 | 04:00

El CD Terrassa va desaprofitar una bona oportunitat per sumar els tres punts i es va haver de conformar amb un empat davant del Sardinero. El conjunt de Les Pedritxes no va saber concretar les seves ocasions de gol i va acabar igualant davant d'un rival que va ser molt defensiu i que jugava a la contra. El primer quart va ser més equilibrat, però les opcions de marcar van ser per a les de Litus Ullés, però la manca d'encert va evitar el gol. Els dos quarts següents van ser de domini de les terrassenques davant d'un Sardinero conservador. En el minut 25, i en un llançament de penal-córner, Tània Escaich va marcar l'1 a 0 per a les de Les Pedritxes. Trenta segons...