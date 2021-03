Un gol de Garreta quan faltaven 4 segons, decisiu Irene González / CD Terrassa Un gol de Garreta quan faltaven 4 segons, decisiu

Hockey. Divisió d'honor masculina

Un gol de Garreta quan faltaven 4 segons, decisiu

23.03.2021 | 04:00

Valuosíssima i agònica victòria d'un CD Terrassa que continua treballant setmana a setmana per allunyar-se de les posicions de descens. El conjunt que prepara Ramon Rius va imposar-se per 2 gols a 3 al poliesportiu Verge del Carme de Beteró (València) davant del penúltim classificat, un Giner de los Ríos que va ser capaç d'empatar-los un 0 a 2. El final del duel, però, va ser absolutament èpic, ja que Oriol Garreta va finalitzar la jugada que va significar el 2 a 3 definitiu quan mancaven només 4 segons per arribar al final del partit. Va ser un triomf tan treballat com necessari per al conjunt de Les Pedritxes. El CD Terrassa es troba ara en la posició...