Pau Cunill va marcar de penal el darrer gol del partit. Nebridi Aróztegui Pau Cunill va marcar de penal el darrer gol del partit.

Hockey. Divisió d'honor masculina

Domini manifest d'un Atlètic encara més líder

Redacció

23.03.2021 | 04:00

En una jornada amb tres partits ajornats a conseqüència de la quarantena de diversos jugadors del Club Egara, el Línia 22 i l'RC Polo, l'Atlètic Terrassa va golejar per un contundent 0 a 7 al camp de l'antepenúltim, un Jolaseta que a la primera volta ja havia caigut per 6 a 1 a Can Salas. Els homes de Xero Gasol van jugar un gran partit a Getxo i es mantenen com a líders en solitari. Acumulen ja 45 punts quan queden només quatre jornades per tancar la primera volta. Ho tenen tot a favor per disputar com a primers classificats de la fase regular la "final four" que acolliran a Can Salas els dies 1 i 2 de maig, d'aquí a 38 dies. Tenen el Club de Campo a quatre punts, tot i que...