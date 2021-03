Damián Obispo, que va tenir una gran ocasió, intenta una rematada al matx de diumenge. Lluís Clotet Damián Obispo, que va tenir una gran ocasió, intenta una rematada al matx de diumenge.

Futbol. Tercera divisió

La derrota més immerescuda

Sergi Estapé

23.03.2021 | 04:00

No va merèixer encaixar la primera derrota de la temporada a casa un San Cristóbal que va jugar, possiblement, el seu millor partit com a local. El líder, l'Europa, visitava el Municipal de Ca n'Anglada i, amb un gol farcit de microfortunes, es va endur un triomf pel qual havia fet més mèrits el conjunt d'Oliver Ballabriga. Les ocasions clares van ser per als parroquials, però això no serveix per a guanyar i el que acaba valent és encertar de cara a gol. El matx es podia haver posat de cara molt aviat per al San Cristóbal, que en el minut 3 va fabricar una oportunitat esplèndida, però que no va suposar el gol merescut. Tom va fer una centrada...