Ballabriga: "Hem fet un partidàs i ha faltat marcar"

23.03.2021 | 04:00

"Crec que hem fet un partidàs i hem estat superiors a l'Europa, quant a joc i a ritme i si algú hagués entrat per la porta, no hauria sabut qui és el primer i qui és el quart a la classificació", va declarar Oliver Ballabriga, tècnic del San Cristóbal. L'entrenador local va assenyalar que "hem fet un partit brutal, hem tingut algunes ocasions molt clares i ells han xutat una vegada i de rebot ha entrat, això és el futbol" i va afegir que "no hem merescut la derrota, però guanya qui més gols marca. Estic molt orgullós d'aquest equip, només ens ha faltat marcar". David Vilajoana, entrenador de l'Europa, va reconèixer que "ha sigut un malson, el San Cristóbal t'obliga molt i t'arrossega molt al seu joc, has d'estar molt concentrat i has de defensar i marcar algunes de les ocasions que tens".