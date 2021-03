El Terrassa jugarà la fase d'ascens en batre per 1 a 0 la Montañesa

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

21.03.2021 | 19:08

En la jornada en la qual els aficionats tornaven a l'Estadi Olímpic, el Terrassa FC els ha regalat la classificació per a la fase d'ascens a la Segona Divisió de la RFEF. Els homes de Juanjo García han trencat una mala ratxa de tres jornades sense guanyar i s'han imposat al cuer, la Montañesa, per 1 a 0 gràcies a un solitari gol d'Àlex Fernández al primer minut de la segona part. Els terrassistes sumen ja 35 punts quan només els queda visitar el Manresa diumenge vinent i tenen la tercera posició assegurada. Acompanyaran Europa i Vilafranca a la segona fase amb els tres millors de l'altre subgrup. Els dos primers d'aquests sis equips pujaran de categoria i els altres quatre seguiran lluitant per la tercera i darrera plaça d'ascens. La derrota del San Cristóbal a casa davant del líder, l'Europa, per 0 a 1, el deixa amb 31 punts i ja sense cap opció d'arrebassar al Terrassa el tercer lloc, ja que queda una sola jornada i la diferència és de quatre punts.

Els de Juanjo García han signat una primera part discreta, amb més bona voluntat que encert. Josu i Arranz ho han intentat sense fortuna. Les coses s'han començat a posar de cara quan al darrer minut del primer temps, el visitant Albert Serran ha vist la segona groga. Els de Ramon Maria Calderé, que ha dirigit el partit des de la graderia, ja que estava sancionat, s'han seguit defensant bé essent deu, però l'escenari era molt favorable ja pel Terrassa. Al minut 46, una acció individual d'Àlex Fernández per l'esquerra ha significat l'1 a 0 definitiu. Els de García tenien cada vegada més espais i arribaven amb més claredat, però no tancaven el partit. S'han perdonat ocasions clamoroses, però el xiulet final ha estat alliberador. La classificació ja és al sac.