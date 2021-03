El Línia 22 perd la categoria sense jugar

Hockey. Divisió d'Honor

Jordi Guillem

21.03.2021 | 11:52

El Línia 22 ha confirmat matemàticament el seu descens a la Divisió d'Honor "B". Tot i que els homes de Fernando Consul, que compleixen quarantena per un cas de Covid, no jugaran el seu partit d'aquesta divuitena jornada a casa davant del Júnior, el triomf del CD Terrassa per 2 a 3 a València amb el Giner de los Ríos els ha condemnat. Els del Martí Colomer son cuers amb només 1 punt i els queden 5 jornades (15 punts) per disputar. Encara que els sumessin tots, no arribarien als 17 del CD Terrassa, que tanca el descens i es troba en zona de promoció de permanència. El Línia 22 només ha estat capaç de sumar 1 punt en tota la lliga, l'únic de les dues temporades en les quals ha militat a la màxima categoria del hockey espanyol