Un gran San Cristóbal cau 0-1 a casa davant del líder, l'Europa

El central local Ricki, a la dreta, pugna per una pilota amb el lateral esquerre de l'Europa Guti. Lluís Clotet

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

21.03.2021 | 14:27

En un dels millors partits de la temporada, un desafortunat San Cristóbal ha perdut aquest migdia per 0 a 1 al municipal de Ca n'Anglada davant del líder, un Europa que acabarà líder del subgrup "A" amb 41 punts. Si el Terrassa FC guanya aquesta tarda el cuer, la Montañesa, els parroquials s'hauran de conformar amb la quarta plaça, ja que les tres primeres seran per Europa, Vilafranca i Terrassa quan falta una sola jornada per tancar la primera fase. Els d'Oliver Ballabriga, ja salvats, aspiren ara a l'única posició d'ascens a la Segona Divisió de la RFEF que quedarà pendent.

En el segon partit amb públic de la temporada, els de Ballabriga han signat un esplèndid partit davant dels graciencs. Han pogut posar-se per davant a la primera part en dues ocasions claríssimes. Als tres minuts, una mitja tisora del punta Damián Obispo a passada de Tom Diawara ha estat aturada pel porter de l'Europa Sergio Fernández. El mateix Tom ha pogut marcar deu minuts després en una vaselina. Ja a la segona meitat, el central francès Adrien ha estavellat al minut 53 un xut al travesser. El refús l'ha rematat Roger Escamilla, però el porter visitant ha fet una gran aturada. Però al minut 70, el jugador de l'Europa Pau López ha xutat de lluny i la pilota ha acabat al fons de la xarxa després de tocar en un defensor. Ha estat el 0 a 1 definitiu. Els egarencs han buscat l'empat fins al final i Adri Rivas ha tingut una ocasió molt clara per a empatar. En un dels seus millors partits, el San Cristóbal ha perdut la seva condició d'invicte a Ca n'Anglada. Tancarà la primera fase diumenge a les 12 a Vilafranca.