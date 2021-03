L'Handbol Terrassa vol aixecar el vol a Mataró

20.03.2021 | 04:00

Situat a només quatre punts de les posicions de descens, l'Handbol Terrassa s'ha proposat endur-se aquesta tarda els dos punts de Mataró per tal de trencar la seva mala ratxa de resultats de les darreres jornades, en les què tot i haver millorat pel que fa al joc, no ho ha fet pel que fa als resultats. Els jugadors que prepara Xavi Font disputaran avui a les 20.15 hores el seu segon partit consecutiu a fora de casa. I ho faran a la pista del Joventut Mataró. L'Handbol Terrassa ocupa actualment la tretzena posició del grup "D" amb 12 punts, mentre que els de la capital del Maresme són actualment novens amb 17 punts. Els terrassencs necessiten guanyar per situar-se a tres punts del seu...