Imatge d'un partit entre el Juan XXIII i el Matadepera. Nebridi Aróztegui Imatge d'un partit entre el Juan XXIII i el Matadepera.

Futbol. Tercera i Quarta Catalana

Es reprenen les competicions

20.03.2021 | 04:00

Les competicions de la Tercera i Quarta Catalana de futbol es reprenen aquest cap de setmana amb la disputa de la vuitena jornada de Lliga, tot i que fins ara, només s'havien celebrat dues jornades. Les competicions es van iniciar el mes d'octubre, però, per les restriccions aplicades a les categories d'àmbit no nacional, van obligar a la suspensió temporal. Al grup 6 de Tercera Catalana, el Pueblo Nuevo 2002 rebrà aquesta tarda al Can Parellada, en el derbi egarenc de la jornada. Els locals van perdre els seus dos primers partits, mentre que els visitants van sumar tres punts. En el mateix grup, i diumenge, el Les Fonts visita el Llano mentre que el Juan XXIII juga a casa contra la Peña...