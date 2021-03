El defensa central francès Adrien Awana, un dels jugadors clau del conjunt parroquial aquesta temporada, celebrant un gol. Lluís Clotet El defensa central francès Adrien Awana, un dels jugadors clau del conjunt parroquial aquesta temporada, celebrant un gol.

Futbol. Tercera divisió

Arriba el líder a Ca n'Anglada

Sergi Estapé

20.03.2021 | 04:00

Després d'aconseguir la permanència a la categoria de forma matemàtica la passada jornada al camp del Santfeliuenc, el San Cristóbal afrontarà demà, a partir de les 12 hores, el primer dels dos partits que li resten per finalitzar aquesta primera fase de la competició. El primer d'aquests dos envits serà al Municipal de Ca n'Anglada, on els d'Oliver Ballabriga rebran el líder en solitari, un Europa que no pot badar si no vol perdre aquesta condició de privilegi. Els terrassencs, que no han perdut cap partit com a locals, intentaran mantenir aquesta marca en una temporada que es pot qualificar d'excel·lent. Per aquesta cita, el tècnic dels parroquials...