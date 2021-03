Joan Herrera havia de ser nomenat president del Club Natació Terrassa la setmana vinent. Alberto Tallón Joan Herrera havia de ser nomenat president del Club Natació Terrassa la setmana vinent.

Entitats. Eleccions a la presidència del Club Natació Terrassa

La junta electoral invalida la candidatura de Joan Herrera

Jordi Guillem

20.03.2021 | 04:00

La precandidatura "L'Hora del canvi", liderada pel nedador màster del club Joan Herrera és l'única que ha concorregut als comicis a la presidència del CN Terrassa. Aquest dimarts van entregar 510 signatures de suport a la junta electoral, 127 més de les 383 requerides pels estatuts. Dimecres, l'encara president del CN Terrassa, Jordi Martín, va anunciar en roda de premsa que no optaria a la reelecció i que tampoc cap membre de la seva junta directiva no ho faria. Quedava només deixar passar els cinc dies estipulats per la junta electoral per tal que Joan Herrera prengués possessió com a nou president del CN Terrassa. Hauria passat la setmana vinent. Ahir,...