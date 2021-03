Diversos membres de la precandidatura "L'hora del canvi", al club. Diversos membres de la precandidatura "L'hora del canvi", al club.

Dilluns es presentarà el recurs

20.03.2021 | 04:00

El precandidat Joan Herrera va rebre la notícia d'aquest defecte de forma amb malestar, ja que entén que algú pot haver actuat de mala fe. Va rebre la comunicació que s'invalidava la seva candidatura dijous al vespre i entén que té tres dies hàbils per presentar el corresponent recurs. Ho farà dilluns. "Segons els estatuts, tenim tres dies per presentar el recurs i la junta electoral té tres dies per a contestar-nos. És una situació que ens ha agafat absolutament per sorpresa. No l'entenem, però la lamentem moltíssim. És obvi que no hem actuat amb mala fe en cap moment i aquesta interpretació, al nostre entendre incorrecta dels...