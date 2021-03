El Línia-Júnior és un dels tres partits de la jornada que s'han hagut d'ajornar per la Covid. Nebridi Aróztegui El Línia-Júnior és un dels tres partits de la jornada que s'han hagut d'ajornar per la Covid.

Hockey. Divisió d'honor masculina

La Covid afecta Egara i Línia 22

Jordi Guillem

20.03.2021 | 04:00

Tres dels equips de la Divisió d'Honor masculina es troben en quarantena a conseqüència de diversos casos positius de Covid-19. Si a mitja setmana ja es va comunicar que l'RC Polo no podria viatjar a Madrid per enfrontar-se al Club de Campo, ahir es va saber que dos conjunts terrassencs presentaven casos de coronavirus i no podran jugar aquest cap de setmana. Es tracta del Línia 22 i del Club Egara. El Línia 22 havia de rebre el Júnior i el Club Egara havia de viatjar a Santander per enfrontar-se a l'RC Tenis. Cap d'aquests tres partits es podran disputar. La Federació Espanyola va explicar ahir que tant aquests partits com els altres dos que continuen pendents s'hauran de recuperar durant...