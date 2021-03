Les jugadores de l'Atlètic segueixen les instruccions del seu tècnic en un partit de Lliga. Nebridi Aróztegui Les jugadores de l'Atlètic segueixen les instruccions del seu tècnic en un partit de Lliga.

Hockey. Divisió d'honor femenina

Alta tensió a Can Salas

Sergi Estapé

20.03.2021 | 04:00

El matx que enfrontarà a l'Atlètic i a la Real Sociedad demà diumenge a Can Salas, centra la jornada de la Divisió d'Honor femenina. Les de Jordi Flo, desenes a la classificació amb 17 punts, reben el seu rival més directe per evitar el descens directe. Les donostiarres ocupen la novena posició de la taula classificatòria, amb només un punt més que les terrassenques. Com apunta Flo, en aquesta cita, el seu equip es juga "dependre dels nostres resultats i no dels altres" per assolir l'objectiu principal, mantenir-se una temporada més a la màxima categoria. El tècnic de les de Can Salas, que podrà disposar de totes les seves...