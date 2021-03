Jordi Martín va tractar diferents qüestions relacionades amb el temps de mandat al club. lluís clotet Jordi Martín va tractar diferents qüestions relacionades amb el temps de mandat al club.

Entitats. Eleccions a la presidència del CN Terrassa

Repàs a un cicle intens

Sergi Estapé

19.03.2021 | 04:00

Jordi Martín deixarà de ser president del Club Natació Terrassa aviat i serà substituït per Joan Herrera. En la roda de premsa on va anunciar que no es presentaria a la reelecció i on va fer un balanç a la gestió en general, va tractar alguns aspectes dels seus cinc anys de mandat, un període força intens. Martín va manifestar, respecte als cinc anys de mandat de la junta que presideix, que "estem satisfets de la feina feta i així va quedar reflectit en una enquesta de satisfacció que vam fer als socis abans de la pandèmia, i la nota mitjana de tots els ítems era de 8 i 8,5" i es va mostrar content pel fet que "els...