La junta electoral del CN Terrassa invalida la candidatura de Joan Herrera

Entitats

19.03.2021 | 16:45

Un cop presentada la documentació pertinent per part de l'única precandidatura a les eleccions a la presidència del CN Terrassa, la junta electoral del club ha decidit no proclamar la candidatura de Joan Herrera i l'ha invalidat. Tal com ha comunicat el club a la seva pàgina web, la precandidatura encapçadalda per Joan Herrera "no compleix els requisits necessaris per constituir una junta directiva vàlida". Els responsables de la junta electoral esgrimeixen lque s'ha vulnerat l'article 27.2 dels estatuts del club, que resa el següent: "La junta directiva estarà integrada només per socis numeraris amb una antioguitat mínima d'un any, majors d'edat civil. Estarà formada per un nombre de membres no inferior a 7 i un màxim de 21, sent necessaris els càrrecs de presidència, vicepresidència, secretari i tresorer".

Tot sembla indicar que la precandidatura "L'Hora del Canvi", que va entregar 510 signatures i es preveia que seria proclamada la setmana vinent, no hauria precisat amb noms i cognoms quina persona s'encarregaria d'algun dels quatre càrrecs esmentats anteriorment. No hi ha, en aquest sentit, un període concret per tal que la precandidatura d'Herrera presenti el pertinent recurs contra la resolució de la junta electoral. Fins que no es resolgui el tema en un sentit o un altre, Jordi Martín i la seva junta directiva continuaran dirigint l'entitat.