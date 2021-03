Acció d'un partit entre el Can Trias i el Sant Quirze. MIREIA IZQUIERDO Acció d'un partit entre el Can Trias i el Sant Quirze.

Futbol. Segona catalana

El Can Trias s'apunta a la lliga

19.03.2021 | 04:00

Un total de 47 clubs catalans de Segona Catalana, entre ells el Can Trias, es van reunir amb representants de la Federació Catalana de Futbol per tal de reclamar que se'ls deixi competir aquesta temporada igual que als conjunts de les diferents categories. Demanen una competició amb ascensos i sense descensos i entenen que el fet de no poder jugar o d'haver-se de limitar a jugar partits amistosos provocarà que equips de Primera, Tercera o Quarta Catalana els prenguin jugadors. Al Can Trias, de fet, ja li ha succeït. Fins a deu futbolistes de la seva primera plantilla han rebut ofertes per marxar a altres equips. Per ara, tots ells han decidit continuar al club de Viladecavalls. El Can Trias només va poder...