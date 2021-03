L'estadi de hockey d'Oi, situat a la zona del Passeig Marítim de la capital japonesa, té una capacitat per a 15.000 espectadors i és el camp més sostenible del planeta. L'estadi de hockey d'Oi, situat a la zona del Passeig Marítim de la capital japonesa, té una capacitat per a 15.000 espectadors i és el camp més sostenible del planeta.

Hockey. Jocs Olímpics

Camí a Tòquio

Jordi Guillem

19.03.2021 | 04:00

Falten exactament 107 dies perquè comenci la competició de hockey dels Jocs Olímpics de Tòquio, un esdeveniment que la pandèmia del coronavirus ha obligat a posposar un any. La preparació de les seleccions espanyoles absolutes s'ha hagut de recalcular per arribar de la millor manera possible a una cita olímpica que tot i celebrar-se l'any 2021 manté la denominació de Tòquio 2020. El combinat masculí, que dirigeix el francès Fred Soyez, i el femení, entrenat per l'anglès Adrian Lock, tenen moltes expectatives posades en uns Jocs Olímpics en els quals s'han fixat com a objectiu comú arribar a les semifinals i lluitar per les...