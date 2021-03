Jordi Martín i el vicepresident, Joan Carles Rodríguez, a la roda de premsa d'ahir al Saló Social. Lluís Clotet Jordi Martín i el vicepresident, Joan Carles Rodríguez, a la roda de premsa d'ahir al Saló Social.

Eleccions a la presidència del Club Natació Terrassa

Punt final a l'era Jordi Martín

Sergi Estapé

18.03.2021 | 04:00

Semblava estar molt clar, però fins ahir no es va saber del cert. Jordi Martín i la seva junta directiva, no presentaran cap candidatura per continuar al capdavant del Club Natació Terrassa. En roda de premsa al Saló Social de l'entitat, l'actual màxim dirigent, acompanyat dels seus directius, va fer un balanç de la seva gestió, i va explicar els motius pels quals no es presentarà a la reelecció. Això deixa el camp lliure, com es preveia, a Joan Herrera, l'únic soci que ha manifestat públicament la seva intenció d'accedir a la presidència del Club Natació. De fet, el passat dilluns, Herrera va entregar 510 butlletes de suport a la...