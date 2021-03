Judith Panicello, llançant a porteria en el derbi disputat ahir a porta tancada a les instal·lacions de l'Àrea Olímpica. Alberto Tallón Judith Panicello, llançant a porteria en el derbi disputat ahir a porta tancada a les instal·lacions de l'Àrea Olímpica.

Waterpolo. Divisió d'honor femenina

El Natació Terrassa cau en el derbi vallesà i segueix en tercera posició

Redacció

18.03.2021 | 04:00

En el segon dels sis partits que componen la fase pel títol de la lliga de Divisió d'Honor femenina, el CN Terrassa va caure derrotat per 6 gols a 11 a la piscina de l'Àrea Olímpica davant d'un CN Sabadell que va ser superior. Les jugadores que prepara Xavi Pérez es van veure clarament superades per les de David Palma. Les terrassenques es mantenen en tercera posició en aquesta segona fase amb 9 punts, a 7 de distància del CN Sabadell i a 9 del líder, un CN Mataró que compta els seus partits per victòries. El CN Terrassa tancarà el mes de març jugant dissabte a la piscina del cuer, un CN Catalunya que no ha sumat encara cap punt. Tot i que els dos primers...