L'únic president que ha guanyat unes eleccions

18.03.2021 | 04:00

Jordi Martín seguirà sent l'únic president de la història del Club Natació que ha accedit a aquest càrrec a través de les urnes. El gener de 2016, es van celebrar unes eleccions per primera vegada a l'entitat (fundada el juny de 1932), en les que Martín es va imposar per 867 vots a 656 a l'altre candidat, Miguel Ángel Salazar. Llavors, va votar més d'un 15 per cent dels 10.000 socis que tenien dret a vot. Joan Herrera serà el president número vint-i-u de la història del Club Natació Terrassa.