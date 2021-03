Les graderies de la piscina egarenca, ahir, sense aficionats. A. Tallón Les graderies de la piscina egarenca, ahir, sense aficionats.

El CN Terrassa no té previst que hi hagi públic als partits

18.03.2021 | 04:00

Des d'aquesta setmana, una de les noves mesures de desescalada que ha posat en marxa el Procicat és la presència d'espectadors a tots els esdeveniments esportius que es desenvolupin a Catalunya. La Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya va deixar clar que en espais interiors, com és el cas de les piscines, es permet la presència de públic amb un aforament del 30% i un màxim de 500 espectadors. Tot i haver-se aixecat aquesta limitació, que ara per ara restringeix només el futbol i el bàsquet professionals, el Club Natació Terrassa ha decidit no obrir encara la seva piscina als socis i aficionats de l'entitat. El partit d'ahir, corresponent a la...