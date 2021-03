Jordi Martín no es presenta a les eleccions i Joan Herrera presidirà el CN Terrassa

Entitats

17.03.2021 | 15:50

No hi haurà candidatura continuista al Club Natació Terrassa. L'encara president de l'entitat, Jordi Martín, ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa que no concorrerà a les eleccions del dia 31 de març. Tampoc no ho farà ningú de la seva junta directiva. Martín ha parlat de desgast en el transcurs d'aquests cinc darrers anys com a principal motiu per no aspirar a continuar en el càrrec. D'aquesta manera, hi ha només una sola candidatura, la que encapçala Joan Herrera, "L'Hora del canvi". Herrera serà proclamat president en els dies vinents.