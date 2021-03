Joan Herrera, amb el cartell, al costat de membres de la candidatura. Joan Herrera, amb el cartell, al costat de membres de la candidatura.

Herrera entrega 510 signatures per optar a la presidència del CNT

17.03.2021 | 04:00

Demà a les 20 hores es durà a terme l'acte oficial de proclamació de les candidatures que opten a la presidència del Club Natació Terrassa. Per ara, només la que té com a eslògan "L'Hora del canvi", encapçalada pel nedador màster de l'entitat Joan Herrera, ha dipositat oficialment les signatures necessàries per optar a la presidència. Continua la incertesa amb relació a si l'actual president, Jordi Martín, o algun altre membre de la seva junta directiva, optaran a la reelecció. En aquest sentit, Martín compareixerà avui a les 12.45 hores al saló social de l'entitat en roda de premsa per donar resposta a...